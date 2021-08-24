Galatasaray’dan ayrılan Ryan Donk Galatasaray’a imza attı

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013-2016 yılları arasında Kasımpaşa'da görev yapan Donk'un sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, tecrübeli futbolcunun, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Lacivert beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."