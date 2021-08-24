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Giriş Tarihi: 24.8.2021 15:42 Son Güncelleme: 24.8.2021 15:43

Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk Galatasaray'a imza attı

AA
Galatasaray’dan ayrılan Ryan Donk Galatasaray’a imza attı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'u kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncu, 2013-2016 yılları arasında Kasımpaşa forması giymişti.

Kasımpaşa Kulübü, Ryan Donk'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013-2016 yılları arasında Kasımpaşa'da görev yapan Donk'un sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, tecrübeli futbolcunun, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Lacivert beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk Galatasaray'a imza attı
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