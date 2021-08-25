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Giriş Tarihi: 25.8.2021 18:55 Son Güncelleme: 25.8.2021 18:56

Adana Demirspor Matias Vargas'ı transfer etti!

İHA
Adana Demirspor Matias Vargas’ı transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'dan 24 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Matias Vargas'ı 1 yıllığına kiraladı.

Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sezon öncesi birçok yıldızı kadrosuna katan Adana ekibi, son olarak Espanyol takımından 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu Vargas'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Arjantinli sol kanat oyuncusu Matias Vargas ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşmıştır. Adana Demirspor'a hoş geldin Matias Vargas" denildi.

Espanyol ile geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan Vargas, 898 dakika görev alırken, bir de asist kaydetti.

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Adana Demirspor Matias Vargas'ı transfer etti!
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