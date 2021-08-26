Borussia Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke: Beşiktaş’a karşı bizim için özel maçlar oynayacağız

"İLGİNÇ BİR GRUP OLDU"

Beşiktaş'ın Milan ile 4. torbadaki en güçlü ekiplerden biri olduğunu da ifade eden Watzke, ismi transfer söylentilerine karışan Borussia Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland'ın takımda kalacağını sözlerine ekledi. Ajax Kulübü Üst Yöneticisi Edwin van der Sar ise Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en iyi 32 takımının yer aldığını vurgulayarak, "İlginç bir grup oldu. Açık bir favori yok ama önemli kulüpler var. Borussia Dortmund, Almanya'nın önemli kulüplerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Beşiktaş, Sporting Lizbon ve Ajax arasında oynanacak maçlarda her takım birbirini yenebilecek güçte. Bu da grubu ilginç hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.