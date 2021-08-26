Son dakika: Fatih Terim'den transfer itirafı! "Halil'i istiyoruz, Gedson için son ana kadar bekleyeceğiz"

"OYUNCU YARIN DA GİDEBİLİR"

Genç oyuncularımız bizim göz bebeklerimiz, kıymetlilerimiz. Onların sayısını çoğaltacağız. Oyuncu yarın da gidebilir. Babel iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir."

HALİL VE GEDSON AÇIKLAMASI!

"Halil Dervişoğlu'nu gittiğinden beri istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylediler ama son güne kadar bekleyeceğiz."

Fatih Terim'den Randers maçı sonrası Gedson ve Halil sözleri!