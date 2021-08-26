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Giriş Tarihi: 26.8.2021 23:26 Son Güncelleme: 27.8.2021 00:22

Son dakika: Fatih Terim'den transfer itirafı! "Halil'i istiyoruz, Gedson için son ana kadar bekleyeceğiz"

Son dakika: Fatih Terim’den transfer itirafı! Halil’i istiyoruz, Gedson için son ana kadar bekleyeceğiz

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında Randers'ı 2-1 mağlup ederek gruplara yükseldi. Karşılaşma sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık. Her geçen gün ısındıkça daha iyi olacak.Oyuncu yarın da gidebilir. Babel iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir. Halil Dervişoğlu gittiğinden beri istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylediler ama son güne kadar bekleyeceğiz" dedi.

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında Randers'ı 2-1 mağlup ederek gruplara yükseldi. Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri Van Aanholt ve Lauenborg (k.k.) kaydetti. Karşılaşma sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfere dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamlarından satır başları şu şekilde;

"Oyuncularımı kutluyorum. Pes etmediler. Avrupa Ligi'nde olmayı istedik. Dolayısıyla güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum.

Buradan kazancımız oynadığımız futbol oldu. Seyredene zevk veren bir futbol vardı. İkinci yarı yaptığımız 20-25 dakikalık tempo, birçok gol pozisyonunu getirdi.

"BARIŞ ALPER'İ KAFAMIZA YAZDIK"

Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık. Her geçen gün ısındıkça daha iyi olacak.

Taraftarlarımız bazı oyuncuların bir an evvel oynamasını istiyor. Ama özellikle genç oyuncularımızın ne zaman kullanılacağına iyi dikkat etmek lazım.

"OYUNCU YARIN DA GİDEBİLİR"

Genç oyuncularımız bizim göz bebeklerimiz, kıymetlilerimiz. Onların sayısını çoğaltacağız. Oyuncu yarın da gidebilir. Babel iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir."

HALİL VE GEDSON AÇIKLAMASI!

"Halil Dervişoğlu'nu gittiğinden beri istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylediler ama son güne kadar bekleyeceğiz."

Fatih Terim'den Randers maçı sonrası Gedson ve Halil sözleri!

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Son dakika: Fatih Terim'den transfer itirafı! "Halil'i istiyoruz, Gedson için son ana kadar bekleyeceğiz"
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