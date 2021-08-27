Fatih Terim'den Randers maçı sonrası Gedson ve Halil sözleri!

Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers maçı sonrası Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes transferlerine dair konuştu. Deneyimli teknik adam, "Halil'i istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylüyorlar ama sonuna kadar bekleyeceğiz" dedi.