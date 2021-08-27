Fatih Terim'den Randers maçı sonrası Gedson ve Halil sözleri!
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Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers maçı sonrası Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes transferlerine dair konuştu. Deneyimli teknik adam, "Halil'i istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylüyorlar ama sonuna kadar bekleyeceğiz" dedi.