Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fırtına Roma'da tur peşinde! Roma - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu...
Giriş Tarihi: 26.8.2021 18:33 Son Güncelleme: 26.8.2021 18:40

Son dakika: Fırtına Roma'da tur peşinde! Roma - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu...

Son dakika: Fırtına Roma’da tur peşinde! Roma - Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Roma'ya konuk oluyor. Kritik karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetiyor. İtalya'da tur peşinde olan Bordo-mavililerde yeni transferler Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil maç kadrosunda yer almıyor. Roma - Trabzonspor maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz... Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Son dakika haberi... Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Roma takımına konuk oluyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

İlk maçta sahasında İtalya temsilcisine 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında zora soktuğu turu geçmenin mücadelesini verecek.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK!

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile dün transfer edilen Stefano Denswil forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

ROMA: Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius

Roma - Trabzonspor maçı saat 20.00'de ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

ATV CANLI YAYIN


AVRUPA KUPALARINDA 139. MAÇ

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 139. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 138 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 52 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 190 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 3 maç oynadı.

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Son dakika: Fırtına Roma'da tur peşinde! Roma - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu...
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