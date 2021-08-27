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Giriş Tarihi: 27.8.2021 11:27 Son Güncelleme: 27.8.2021 11:50

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bir madalya da Besra Duman'dan!

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda bir madalya da Besra Duman’dan!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya kazandı. İlk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldıran Besra için bu kilo, madalyaya ulaşmasında yeterli oldu. Son hakkında altın madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki milli sporcu, 124 kiloyla bronz madalyaya uzandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Milli halterci Besra Duman, Tokyo Uluslararası Forum'da podyuma çıktı.

BESRA DUMAN, PARALİMPİK OYUNLARI'NDAKİ İKİNCİ MADALYAYI GETİRDİ

İlk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldıran Besra için bu kilo, madalyaya ulaşmasında yeterli oldu. Son hakkında altın madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki milli sporcu, 124 kiloyla bronz madalyaya uzandı.

Besra, gümüş madalyayı ise rakibiyle arasındaki kilo farkı nedeniyle kaybetti. Gümüş madalya elde eden Çinli Cuijuan Xiao da Besra gibi 124 kiloda başarılı oldu. Ancak Besra, rakibinden 84 gram (54 kilo 84 gram) daha ağır olduğu için gümüş madalya Çinli sporcuya gitti. Kurallar gereği aynı kiloyu kaldıran sporculardan daha hafif olan isim, üst sıraya çıkıyor.

Altın madalyayı ise 125 kiloyla Ukraynalı Mariana Shevchuk kazandı.

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bir madalya da Besra Duman'dan!
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