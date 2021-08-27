Yiğido’dan acı veda

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında FC Kopenhag’a farklı mağlup olan Sivasspor, Avrupa macerasını noktaladı
Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada bitirerek Avrupa Konferans Ligi elemeleri oynamaya hak kazanan Sivasspor, play-off'ta FC Kopenhag karşısında dağıldı:5-0. İkinci ön eleme turunda Moldova ekibi Petrocub'u, 3. ön elemede Gürcü Dinamo Batumi'yi saf dışı bırakan Yiğidolar, play-off'ta Danimarka temsilcisi karşısına 6 önemli isimden yoksun çıktı. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Rıza Çalımbay'ın talebeleri; Stage,Daramy, Lerager, Pep Biel veRasmus'un gollerine engel olamadı ve sahadan farklı yenik ayrıldı. Kopenhag, Konferans Ligi gruplarına kalmayı başarırken, Sivasspor da Avrupa serüvenini 6 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle bitirdi.