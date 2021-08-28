Fenerbahçe’den geldi, golünü attı! Mame Thiam... Başakşehir - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk ediyor. Başakşehir'in henüz puanı bulunmazken Kayserispor 1 puana sahip. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Başakşehir - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de çıktığı ilk 2 maçta da mağlubiyetle ayrılan Medipol Başakşehir, Alanyaspor'a 1-0 ve Konyaspor'a ise 2-1 yenildi.
Kayserispor ise ilk hafta Altay'a 3-0 mağlup olurken ikinci haftada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 0-1 KAYSERİSPOR
5' Mame Thiam
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR | CANLI
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut, Youssouf, Visca, Berkay, Aleksic, Guldbransen
Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Uğur, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdağı, Mensah, Emrah Başsan, Thiam