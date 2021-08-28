Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den geldi, golünü attı! Mame Thiam... Başakşehir - Kayserispor | CANLI
Giriş Tarihi: 28.8.2021 18:45 Son Güncelleme: 28.8.2021 19:28

Fenerbahçe'den geldi, golünü attı! Mame Thiam... Başakşehir - Kayserispor | CANLI

Fenerbahçe’den geldi, golünü attı! Mame Thiam... Başakşehir - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında henüz puanı bulunmayan Medipol Başakşehir, 1 puanda olan Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Başakşehir - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk ediyor. Başakşehir'in henüz puanı bulunmazken Kayserispor 1 puana sahip. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Başakşehir - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de çıktığı ilk 2 maçta da mağlubiyetle ayrılan Medipol Başakşehir, Alanyaspor'a 1-0 ve Konyaspor'a ise 2-1 yenildi.

Kayserispor ise ilk hafta Altay'a 3-0 mağlup olurken ikinci haftada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 0-1 KAYSERİSPOR

5' Mame Thiam

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR | CANLI

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut, Youssouf, Visca, Berkay, Aleksic, Guldbransen

Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Uğur, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdağı, Mensah, Emrah Başsan, Thiam

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Fenerbahçe'den geldi, golünü attı! Mame Thiam... Başakşehir - Kayserispor | CANLI
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