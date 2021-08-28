SON DAKİKA: Real Madrid’ten tarihi rest! Ronaldo, Messi ve Mbappe üçgeninde...

Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Wijnaldum gibi isimleri kadrosuna katan PSG, Cristiano Ronaldo'yu da transfer etmeye çok yaklamıştı.
SON DAKİKA: MBAPPE TRANSFERİNİ HAFTA SONU BİTİRECEKLER!
Real Madrid, Mbappe transferini bu hafta sonu bitirmek istiyor. Eflatun beyazlılar, PSG'ye ültimatom gönderdi.
Real Madrid, transferi en geç yarına kadar bitiremezse transferden vazgeçecek.
MBAPPE GELECEK HAZARD GİDECEK!
Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin gelişinden sonra Belçikalı kanat oyuncusu Eden Hazard ile yollar ayrılacak.
Juventus, Ronaldo'nun boşluğunu Hazard ile doldurmak istiyor.
Sporting'den Manchester United'a giden ve Kırmızı Şeytanlar'da kariyerindeki büyük sıçramayı yapan Ronaldo, adeta yuvasına geri döndü. Transfer mali detayları henüz açıklanmazken, önümüzdeki günlerde Ronaldo için imza töreni düzenlenecek.
36 yaşındaki futbolcunun Manchester United'da kaç numaralı formayı alacağı ise merak ediliyor.
Daha önce Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen Ronaldo, bu kez 7'yi alamayacak. Premier Lig yönetmeliği gereği sezon başladıktan sonra forma numaralarında değişiklik yapılamıyor.
ManU'da 7 numara Cavani'de, 9 numara ise Martial'de. Bilindiği gibi Ronaldo, Real Madrid'de ilk başta 9 numarayı giymiş daha sonra ise 7 numarayı almıştı.
7 ve 9 numaranın dolu olmasından dolayı Ronaldo'nun 28'i tercih edeceği belirtiliyor. Ronaldo, Sporting'de 28 numaralı formayı giyiyordu.