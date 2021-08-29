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Giriş Tarihi: 29.8.2021 11:24

Görkem Sağlam attı, Willem kazandı

DHA
Görkem Sağlam attı, Willem kazandı

Hollanda Eredivisie'nin 3. haftasında Willem, PEC Zwolle'yi Türk futbolcu Görkem Sağlam'ın 53'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Geçen hafta Willem'in Vitesse'yi 3-0 yendiği maçta Görkem Sağlam, karşılaşmada ilk 2 golün asistini yaparak, genç golcü Ali Akman'la beraber haftanın en iyi 11'ine seçilmişti.

Ligin 3. haftasında ise Willem'in kendi evinde PEC Zwolle ile oynadığı maçta mücadeleye ilk 11 başlayan Görkem, attığı golle takımını galibiyete taşıdı. 72 dakika sahada kalan 23 yaşındaki orta saha, ilk 3 haftada göstermiş olduğu 1 gol, 2 asistlik performansıyla takımının en çok gol katkısı veren oyuncusu konumunda bulunuyor.

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Görkem Sağlam attı, Willem kazandı
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