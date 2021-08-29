Messi’siz Barcelona, Getafe engelini 2 golle geçti!

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup etti. Karılaşmaya golle başlayan ev sahibi takım, 2. dakikada Sergi Roberto ile 1-0 öne geçti. Getafe, Sandro Ramirez ile 19. dakikada skora eşitliği getirdi. Ataklarını artıran Barcelona, 30. dakikada Memphis Depay ile rakip ağları havalandırarak takımını bir kez daha öne geçirdi. İlk yarı, Katalan takımının 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.