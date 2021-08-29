Son dakika: Ronaldo transferinin gerçeği ortaya çıktı! Manchester’a başka bir geliş sebebi…

RONALDO'NUN 4 LÜKS OTELİ BULUNUYOR

Cristiano Ronaldo'nun Pestana CR7 adlı oteli 4 şehirde bulunuyor. Bu oteller Madrid, Lizbon, New York, Madeira Adası'nda bulunuyor.

MANCHESTER ŞEHRİNE GELİŞ SEBEBİ OTEL PROJESİ Mİ?

AS gazetesinin bir haberine göre, Ronaldo'nun Manchester şehrine başka bir geliş sebebi ise Manchester şehrinde Pestana CR7 otelini açması… Ronaldo'nun İngiltere'de hayatına bir girişimci olarak devam etmek istediği iddia ediliyor.

The Sun'daki bir haberde ise "Futbol Ronaldo için öncelik elbette fakat artık futbol sonrasını da düşünüyor. Çünkü İngiltere'de saha dışında ticari anlamda inanılmaz fırsatlar bulunuyor.

Ronaldo'nun futboldan sonra ticari hayatını düşündüğü için Manchester'a geliş sebeplerinden biri olarak yeni oteline yaptığı yatırım gösteriliyor.

Ronaldo otelini 2023 yılında açmaya hazırlanıyor. Manchester'da ticari faaliyet yapan eski Manchester United oyuncuları Giggs, Gary Neville ve Paul Scholes'in ne kadar iyi iş çıkardığını gördüğünü ve bundan etkilendiği iddia ediliyor. Ronaldo'nun otel projesiyle çok fazla ilgilendiği söyleniyor.

Cristiano'nun Manchester'daki yeni oteli, Piccadilly ve Newton Caddesi'nin köşesinde ayrıcalıklı bir yerleşim bölgesinde yer alacak, 150 odaya sahip olacak ve muhteşem manzaralı bir çatı barına sahip olacak.

Proje, 31 milyon avroluk bir yatırımı ve neredeyse yirmi yıldır iskele ve farklı reklam panolarıyla kaplı boş bir binanın yıkılma zorunluluğunu da içerecek. Ronaldo Pestana grubu ile 2015 yılından beri ortaklık yapmaktadır.