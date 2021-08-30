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Giriş Tarihi: 30.8.2021 23:21

A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

İHA
A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül’de Karadağ, 4 Eylül’de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül’de Amsterdam’da Hollanda ile karşılaşacak A Millî Takım kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

A Millîler, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da başlayan antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk Bayrağı ile poz verdi. Kampın ilk idmanında ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı.

Hafta sonu maç takvimine göre bazı futbolculara rejenerasyon programı uygulandı. Antrenmanın başında tüm kadro ile sahada toplanan Teknik Direktör Şenol Güneş, takıma kısa bir konuşma yaptı.

Millî Takım'ın antrenmanını A Millî Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Ay-yıldızlılar, Karadağ ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını 31 Ağustos Salı akşamı saat 19.30'da TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

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A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı
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