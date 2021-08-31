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Giriş Tarihi: 1.9.2021 00:43

Barcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba'dan büyük fedakarlık

AA
Barcelona’da Sergio Busquets ve Jordi Alba’dan büyük fedakarlık

İspanya'nın Barcelona Kulübü, futbolcularından Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın maaşlarında indirim yapıldığını açıkladı. İspanyol devinde kaptanların yaptığı bu indirim, Sergio Agüero'nun lisansının çıkarılmasına neden oldu.

Katalan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım kaptanı Gerard Pique'nin ardından 2. ve 3. kaptan olan Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın da maaşlarında indirim yapmayı kabul ettiğini ve bu şekilde Sergio Agüero'nun La Liga'ya kayıt edildiğini duyurdu.

Ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona, üç futbolcusunun maaş indirimiyle finansman fair play kriterlerini yerine getirerek, "Kun" lakaplı Agüero'yu La Liga'ya yazdırdı. Barcelona, maaşlarını düşüren futbolcularına teşekkür etti.

Bordo-mavililerin yaz dönemindeki transferi Arjantinli futbolcu Agüero, sakatlığı nedeniyle kasım ayından önce takıma dahil olamayacak.

Diğer yandan Katalan kulübü, maaş indirimleriyle ilgili detay vermese de İspanyol basını yaklaşık yüzde 25 oranında bir indirim olduğunu iddia etti.

Barcelona'da mevcut durumda en fazla maaşı Antoine Griezmann'ın (haftalık 689 bin avro, yıllık 35 milyon 830 bin avro) aldığı ileri sürülürken, Sergio Busquets (haftalık 314 bin 360 avro, yıllık 16 milyon 346 bin avro), Jordi Alba (haftalık 245 bin 920 avro, yıllık 12 milyon 787 bin avro) ve Gerard Pique'nin (haftalık 127 bin 600 avro, yıllık 6 milyon 635 bin avro) daha alt sıralarda olduğu iddia ediliyor.

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Barcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba'dan büyük fedakarlık
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