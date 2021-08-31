Rize’nin hakkını kimseye yedirmem

Oğulcan krizi için konuşan Kıran, “Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriliyor. Kimseyle savaşmak istemeyiz. Ama hakkımız yenmek istendiğinde de savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Bu kadar basit” dedi
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, G.Saray ile aralarında yaşanan Oğulcan Çağlayan krizi için sert açıklamalarda bulundu. Kıran, çözüm için G.Saray Başkanı Burak Elmas ile görüştüğünü belirterek, "Ali Yavuz Kol (bonservisiyle), Yunus Akgün ve Atalay Babacan (kiralık) ayrıca 450 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardım. Biz de davalarımızdan vealacaklarımızın tahsili süreçlerinden vazgeçecektik. Buna rağmen G.Saray konuyla ilgili olarak Tahkim üyelerine karşı Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyetinden vazgeçmek istemedi. Kimseyle savaşmak istemeyiz. Fakat hakkımız yenmek istendiğinde de kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit" diye konuştu.
ELMAS'I 4 KEZ ARADIM AÇMADI, SONRA ÖZÜR DILEDI
Burak Elmas'ı 4 kez aradığını ama telefonunu açmadığını belirten Kıran, "Toplantıdaymış. Gönderdiğimizanlaşmayı kabul ediyorlarsa etsinler, yoksavazgeçeceğiz" diye not gönderdim. Ertesi gün (Perşembe) lütfedip aradı ama konuşacak bir şey olmadığı için bu kez de ben telefonunu açmadım. Ardından bana mesajlar attı özür diledi, hepsi duruyor. Oğulcan'ı 1.2 milyon Euro'ya almışız. Belki 5 milyona, 8 milyon Euro'ya satacaktık. Bir de haraç alıyormuşuz. 1 milyon 200 bin Euromuzu ödesinler. Ayrıca 506 bin 275 liramızı son kuruşuna kadar ödesinler. Hiç öyle yalandan kıvırmasınlar. Oğulcan bizi yüzüstü bırakmıştır" dedi.
ÖNÜMÜZE ÖYLE BİR SÖZLEŞME GELDİ Kİ SANKİ SEVR ANTLAŞMASI!
Kıran,"Oyuncularla anlaştık. Sonrasında önümüze öyle bir sözleşme geldi ki sanki Sevr Antlaşması. Adı geçen futbolculara bedel belirlenmiş. Böylece Galatasaray futbolculardan gelir elde etmiş gibi görünecek. Amaç takım harcama limitlerini arttırmak. Tabi bu arada Rizespor'un takım harcama limitine ne olacağı önemli değil. Oyuncu alışverişi gibi kurgulanan sözleşmeden doğacak KDV'ye Rizespor neden katlanacak sorusunun cevabı yok. Bonservisiyle alacağımız Ali Yavuz Kol'u satmak istediğimizde 'ön alım' hakkı öngörülmüş, Her teklif Galatasaray'a sunulmak zorunda!" ifadesini kullandı.
YAPILANLAR G.SARAY'I YÖNETENLERE YAKIŞMIYOR
"G.Saray'ın şu ana kadar Tahkim Kurulu için yaptığı hiçbir şikâyet yok. Bu konuyu kovalamamızın sebebi, 'Kazandık' diyerek tekrar bize dava açmalarını önlemek. Ama paramızı ödememek için yalandan demeçler veriliyor. Bu, Galatasaray'ı yönetenlere yakışmıyor. Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Rezan Epözdemir şov yapıyor."