Yeter ki git!

Galatasaray, Falcao ile yolları ayırmak için 3 milyon Euro ödeme yapmayı göze aldı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı golcüye vereceği parayla takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon Euro ek zarardan kurtulacak ve limit sorunu ortadan kalkacak
Son 3 resmi maçta kadroyaalınmayan RadamelFalcao için kritik süreçbaşladı. Sarı-kırmızılı kulübün,Morutan transferi ile dolanyabancı kontenjanını Falcao'yugönderip açmaktan başka çaresikalmadı. TFF'nin 546 milyonTL harcama limiti koyduğuGalatasaray, 9 transfer sonrasısınıra dayanırken, yıllıkmaliyeti vergilerle8 milyon Euro'yubulan Falcao'nungidişiyle limit sorunuortadan kalkacak.
BABEL'E KASIMPAŞA'DAN ŞOK TEKLİF!
Sarı-kırmızılıların kulüp bulması halinde Kolombiyalı golcüye 3 milyon Euro ödeme yapacağı ve bu hamleyle takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon Euro ek zarardan kurtulacağı öğrenildi. Falcao gibi takımda düşünülmeyenBabel için ise eski kulübü Kasımpaşa'danşok teklif geldi. Hollandalı yıldızın Galatasaray'da yıllık 4 milyon Euro'ya yakın kazandığının bilgisini alan Kasımpaşa cephesi, bu rakamın 4'te 1'ini karşılayabileceğinibildirdi.