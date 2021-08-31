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Giriş Tarihi: 31.8.2021

Yeter ki git!

MEHMET ÖZCAN
Yeter ki git!

Galatasaray, Falcao ile yolları ayırmak için 3 milyon Euro ödeme yapmayı göze aldı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı golcüye vereceği parayla takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon Euro ek zarardan kurtulacak ve limit sorunu ortadan kalkacak

Son 3 resmi maçta kadroya alınmayan Radamel Falcao için kritik süreç başladı. Sarı-kırmızılı kulübün, Morutan transferi ile dolan yabancı kontenjanını Falcao'yu gönderip açmaktan başka çaresi kalmadı. TFF'nin 546 milyon TL harcama limiti koyduğu Galatasaray, 9 transfer sonrası sınıra dayanırken, yıllık maliyeti vergilerle 8 milyon Euro'yu bulan Falcao'nun gidişiyle limit sorunu ortadan kalkacak.

BABEL'E KASIMPAŞA'DAN ŞOK TEKLİF!
Sarı-kırmızılıların kulüp bulması halinde Kolombiyalı golcüye 3 milyon Euro ödeme yapacağı ve bu hamleyle takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon Euro ek zarardan kurtulacağı öğrenildi. Falcao gibi takımda düşünülmeyen Babel için ise eski kulübü Kasımpaşa'dan şok teklif geldi. Hollandalı yıldızın Galatasaray'da yıllık 4 milyon Euro'ya yakın kazandığının bilgisini alan Kasımpaşa cephesi, bu rakamın 4'te 1'ini karşılayabileceğini bildirdi.

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Yeter ki git!
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