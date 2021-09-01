Adana Demirspor’un yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu!

47 yaşındaki Montella, en son Fiorentina takımını çalıştırmıştı. Montella, daha önce Catania, Roma, Sampdoria ve Sevilla gibi takımların hocalığını yapmıştı. 2012 ile 2015 yılları arasında Fiorentina ile 153 maça çıkan Montella, 1.80 puan ortalaması yakalamıştı. Yeni teknik direktör Montella da Mario Balotelli gibi İtalyan...