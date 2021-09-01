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Giriş Tarihi: 1.9.2021 17:13 Son Güncelleme: 1.9.2021 17:17

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu!

Adana Demirspor’un yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu!

Son dakika haberi... Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Başkan Murat Sancak, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaştıklarını açıkladı. Montella daha önce Roma, Sevilla ve Fiorentina gibi takımları çalıştırmıştı.

47 yaşındaki Montella, en son Fiorentina takımını çalıştırmıştı. Montella, daha önce Catania, Roma, Sampdoria ve Sevilla gibi takımların hocalığını yapmıştı. 2012 ile 2015 yılları arasında Fiorentina ile 153 maça çıkan Montella, 1.80 puan ortalaması yakalamıştı. Yeni teknik direktör Montella da Mario Balotelli gibi İtalyan...

Vincenzo Montella, futbolculuğu döneminde Roma'nın efsane isimleri arasında yer alıyordu. Daha sonra teknik direktörlük kariyerine Roma'da başlayan İtalyan futbol adamı ikinci kez İtalya dışına çıkacak.

Sevilla'da teknik direktörlük yapan Montella, 28 maça çıktı ve 1.43 puan ortalaması yakaladı.

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Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu!
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