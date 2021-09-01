Dervişoğlu yeniden aslan

F.Bahçe devreye girdi ancak Halil tercihini G.Saray’dan yana kullandı. Cimbom, 21 yaşındaki golcüyü 1 yıl daha kiraladı
Sarı-kırmızılı takımda özellikle forvet transferinde yoğun bir trafik vardı. Cimbom, geçen yıl yarım sezon kiraladığı Halil Dervişoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Son anda devreye giren Fenerbahçe, 21 yaşındaki golcünün kulübü Brentford ile anlaştı. AncakHalil ve temsilciliğini yapanbabası Muzaffer Dervişoğlu,G.Saray'ıistedikleriniısrarlabildirdi. Girişimlerini hızlandıran Cimbom, İngiliz kulübünü ikna etti ve milli futbolcuyu 1.5milyon Euro karşılığındasatın alma opsiyonlu1 yıl daha kiraladı. Genç oyuncunun maaşının ise 8 milyon TL olacağı ifade edildi.