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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Dervişoğlu yeniden aslan

Dervişoğlu yeniden aslan

F.Bahçe devreye girdi ancak Halil tercihini G.Saray’dan yana kullandı. Cimbom, 21 yaşındaki golcüyü 1 yıl daha kiraladı

Sarı-kırmızılı takımda özellikle forvet transferinde yoğun bir trafik vardı. Cimbom, geçen yıl yarım sezon kiraladığı Halil Dervişoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Son anda devreye giren Fenerbahçe, 21 yaşındaki golcünün kulübü Brentford ile anlaştı. Ancak Halil ve temsilciliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu, G.Saray'ı istediklerini ısrarla bildirdi. Girişimlerini hızlandıran Cimbom, İngiliz kulübünü ikna etti ve milli futbolcuyu 1.5 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiraladı. Genç oyuncunun maaşının ise 8 milyon TL olacağı ifade edildi.

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Dervişoğlu yeniden aslan
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