Türkiye kadın voleybol takımımız geçtiğimiz gün çeyrek finalde Polonya karşısındaydı. 5'te 5 galibiyet zincirini sürdüren ay yıldızlılar yine milyonları ekran başına kitledi. CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerleyen filenin sultanları bir sonraki maçı için nefesler tutuldu. Hal böyleyken "Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, hangi gün ve kiminle oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Filenin Sultanları yarı final maç tarihi ve rakibi gibi merak edilen detaylar...