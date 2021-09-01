Türkiye kadın voleybol takımımız geçtiğimiz gün çeyrek finalde Polonya karşısındaydı. 5'te 5 galibiyet zincirini sürdüren ay yıldızlılar yine milyonları ekran başına kitledi. CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerleyen filenin sultanları bir sonraki maçı için nefesler tutuldu. Hal böyleyken "Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, hangi gün ve kiminle oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Filenin Sultanları yarı final maç tarihi ve rakibi gibi merak edilen detaylar...
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE KİMİNLE?
Polonya karşısında tüm setlerde rakibine üstünlük kuran milliler, yarı finaldeki rakibini bekleyecek. Filenin Sultanları yarı finalde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sırbistan-Fransa karşılaşması bugün 21.00'da düzenlenecek. Filenin sultanlarının rakibi belli olur olmaz detaylar haberimizde olacaktır.
Gruplarda 5 maçının tümünü kazanan ve yalnızca Romanya'ya bir set veren Filenin Sultanları, son 16 turunda ise Çekya'yı 3-1'lik skorla elemişti.
İLK SET SONUCU | TÜRKİYE 25-18 POLONYA
İKİNCİ SET SONUCU | TÜRKİYE 25-14 POLONYA
ÜÇÜNCÜ SET SONUCU | TÜRKİYE 24-21 POLONYA