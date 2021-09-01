Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, hangi gün ve kiminle oynanacak? Filenin Sultanları Türkiye'nin yarı final rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 1.9.2021 07:46 Son Güncelleme: 1.9.2021 07:47

Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, hangi gün ve kiminle oynanacak? Filenin Sultanları Türkiye'nin yarı final rakibi kim oldu?

Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, hangi gün ve kiminle oynanacak? Filenin Sultanları Türkiye’nin yarı final rakibi kim oldu?

Filenin Sultanları geçtiğimiz akşam Polonya karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle 5’te 5 yaparak galibiyet zincirini devam ettirdi. Bu kapsamda milyonlar ay yıldızlı takımın bir sonraki maçına kilitlendi. Bu noktada “Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, hangi gün ve kiminle oynanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Karşılaşmaların 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenleneceği biliniyor. CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları başarısıyla ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Peki, Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, hangi gün ve kiminle oynanacak? İşte tüm detaylar...

Türkiye kadın voleybol takımımız geçtiğimiz gün çeyrek finalde Polonya karşısındaydı. 5'te 5 galibiyet zincirini sürdüren ay yıldızlılar yine milyonları ekran başına kitledi. CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerleyen filenin sultanları bir sonraki maçı için nefesler tutuldu. Hal böyleyken "Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, hangi gün ve kiminle oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Filenin Sultanları yarı final maç tarihi ve rakibi gibi merak edilen detaylar...

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE KİMİNLE?

Polonya karşısında tüm setlerde rakibine üstünlük kuran milliler, yarı finaldeki rakibini bekleyecek. Filenin Sultanları yarı finalde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sırbistan-Fransa karşılaşması bugün 21.00'da düzenlenecek. Filenin sultanlarının rakibi belli olur olmaz detaylar haberimizde olacaktır.

Gruplarda 5 maçının tümünü kazanan ve yalnızca Romanya'ya bir set veren Filenin Sultanları, son 16 turunda ise Çekya'yı 3-1'lik skorla elemişti.

İLK SET SONUCU | TÜRKİYE 25-18 POLONYA

İKİNCİ SET SONUCU | TÜRKİYE 25-14 POLONYA

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU | TÜRKİYE 24-21 POLONYA

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Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, hangi gün ve kiminle oynanacak? Filenin Sultanları Türkiye'nin yarı final rakibi kim oldu?
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