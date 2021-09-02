Kartal devler ligi’ne hazır!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için UEFA’ya bugün bildireceği listesini bütün kriterlere uygun olarak belirledi. Orta sahaya bir takviye daha gelirse pastanın çileği olacak
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Beşiktaş, UEFA listelerinin teslimi öncesi yaptığı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, bu gece yarısına kadar 25 kişilik oyuncu listesini bildirecek. Kartal'ın liste oluşturmada herhangi bir sorunu bulunmuyor. Türkiye'deyetişmiş 8 oyuncu isteyenUEFA'nın şartlarını 9 futbolcukarşılıyor. Bu isimler şunlar: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Necip Uysal, Salih Uçan. Diğer Türk oyuncular, Oğuzhan, Kenan, Güven, Gökhan ve Can Bozdoğan yurt dışındaki kulüplerde yetiştiği için bu kritere uygun değil. Bu 8 oyuncunun dördü ise kulübün altyapısından yetişmiş olması gerekirken kritere uyan o isimler; Ersin Destanoğlu,Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, NecipUysal ve Serdar Saatçı... Listeye en az 2 en fazla 3 kaleci yazılabiliyor. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Mert Günok ve Emre Bilgin'i bildirecek. Siyah-beyazlıların listeye bildireceği yabancı oyuncular ise; Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, N'Koudou, Larin, Batshuayi. Bugün orta sahatransferiyle ilgili yeni bir gelişmeolmaması halinde Ajdin Hasic'inadının yazılabileceği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYEHAZIRLIK MAÇI
BEŞIKTAŞ, Alex Teixeira ve Batshuayi'nin uyumunu hızlandırmak için milli arada Ümraniyespor ile hazırlık maçı almıştı. Siyahbeyazlı ekip, TFF 1. Lig ekibiyle bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Ancak sakatlanan Alex, sahada olmayacak. 17.00'dekimücadaleyi A Spor naklen yayınlayacak.