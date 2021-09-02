YKS tercih değiştirme oluyor mu sorusu, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Tercih listesine göre üniversitelere yerleşen adaylar, YKS ek tercihler başta olmak üzere birçok konu hakkında bilgi edinme sürecini hızlandırdı. Bu doğrultuda, istediği üniversiteyi kazanamayan öğrenciler, YKS tercih değiştirme kimler yapabilir sorusuna cevap aramaya başladı.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER YKS EK TERCİH DEĞİŞTİRME YAPABİLİR Mİ?

ÖSYM, ilk tercihlerde tercih yapan ve bir üniversite bölümüne yerleşen adayları ilgilendiren konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, herhangi bir üniversiteyi kazananlar YKS ek tercih yapabilir mi? YKS ek tercih kimler yapabilir?

İşte, bazı bilgiler