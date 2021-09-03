Hıncal Uluç’tan Rıdvan Yılmaz ve Nazım eleştirisi! ’Şenol Güneş ile şen olmak zor...’

Cengiz sağda çok çok iyi, ama tek kanattan yengeç gibi saldırıyor senin takımın..

Nihayet yüreklendin.

Kenan'ı çıkarıp Kerem'i aldın, ama ardından hemen Cengiz'i çıkarıp Enes'i soktun.

Yani çift santrfor var, ama çift kanat yok.. Bu ne perhiz, bu ne turşu Hocam!.

Kalitesi, nereden bakarsan bak bizim yarımız olan Karadağ, maç boyu her an gol atabilecek hissi verdi.