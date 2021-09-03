Kırıkkale Büyük Anadoluspor, pazar günü sahaya çıkıyor

Geçtiğimiz yıl Koronavirüs pandemi süreci nedeniyle çeşitli sorunların yaşandığı, binlerce taraftarın merakla ve heyecanla beklediği TFF 2. ve 3. Lig heyecanı hafta sonu start alıyor. Covid-19 nedeniyle aşı yaptıranlar ve PCR testleri negatif olanların belirli bir ölçüde taraftarların alınacağı karşılaşmalar Cumartesi ve Pazar günü oynanacak. Koronavirüs aşısını yaptırmış kişiler, HES kodlarıyla stadyumlarda yerlerini alabilecek.

BAŞPINAR STADMUYUNDA SAAT 16.00'DA

Başpınar Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak. Ekibiyle birlikte iyi bir sezona hazırlanan teknik direktör Nihat Baran, oyuncularına sonuna kadar güvendiklerini ifade etti. Yapılan hazırlık maçlarında oyuncularının eksikliklerini ve yapılması gerekenleri gördüklerini belirten Baran, "Sezon boyunca yaptığımız transferler ve mevcut oyuncularımızla birlikte güzel bir takım oluşturduk" dedi.

"İLK 5 MAÇI SORUNSUZ ATLATMAK İSTİYORUZ"

Baran, "İyi bir takımız. İnandık, takımı da inandırdık. Oyuncular istekli ve arzulu. Sezona iyi başlamak istiyoruz. İlk 5 maç çok önemli. İnşallah hedefimize ulaşırız. Sezonu ilk 5'te tamamlamak istiyoruz." Ligin ilk maçında Fethiyespor'u ağırlayacaklarını belirten Baran; "Fethiye'ye gittim, izledim. Hazırlıklarını izledim, bildiğim bir takım. Bildiğim bir oyuncu grubu. Güçlü bir takım, ligin şampiyonu olma potansiyeline sahip takımlardan bir tanesi ama biz de iyiyiz. Biz de istekliyiz, taraftarımız önünde 2 senedir maç oynamıyoruz ve iyi başlamak istiyoruz. İlk 5 hafta fikstürümüz zorlu. Hedef ilk 5 haftayı az hasarla atlatıp, sonrasında fikstür avantajıyla birlikte sezon sonunda ilk 5 içinde yer almak istiyoruz." dedi.

OYUNCULARIMIZ İSTEKLİ VE ARZULU

Transferlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Baran; "Kulübün ekonomik şartları ortada. Biz bu şartlara göre alabileceğimiz en iyi oyuncuları aldık. Üst düzey 5-6 oyuncu aldık. Üst düzey 2-3 daha alabilseydik daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik ama kulübün ekonomik gücü ortada. Alt sıralarda olacağımızı inanmıyorum. Biz iyi bir takımız. İnandık, takımı da inandırdık. Oyuncular istekli ve arzulu. Bu sene takımda gençleşmeye gidildi. Kadromuzda 6-7 tane genç oyuncumuz var. 2-3 yıllık imza attırdık. 1 sene sabredip, gelecek seneye kullanmayı düşündüğümüz 17-18 yaşlarında oyuncularımız var."

"GEÇTİĞİMİZ YIL YAPILAN HATALARA DÜŞMEYECEĞİZ"

Onların tamamı takımla antrenman seviyesinde ve geleceğin Kırıkkalespor'un da yer almasını umuyorum. Alt yapımızda da çalışmalarımız devam ediyor. 4 kategoride devam eden alt yapı takımlarımıza da hocalarımızı ayarladık. Başkanımızın hedefi kurumsal bir takım olmak. Böyle bir hedef konulmuş, şuan için ilk adımları atılmış. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. Baran, "Başlangıç açısından çok zorlu bir fikstür, biz tabii ki 5 maçı da kazanmak için çıkacağız ama ortada bir gerçek var. 5 maçın 3'ü deplasmanda. Rakiplerimizin ciddi bütçeleri var ve kadro kaliteleri üst seviyelerde. 5'inci haftada oynayacağımız takım Mersin İdman Yurdu, Süper Lig görmüş bir takım ve ciddi bütçeler ayırmış. Fikstürümüz biraz sıkıntılı bir fikstür ama bu pes ettiğimiz veya pes edeceğimiz anlamına gelmiyor. Ligimizde güçlü takımlar var. Biz de güçlüyüz, geçen seneki hatalara düşmeyeceğiz." dedi.