"Muhammet Demir Yuvasında!" Gaziantep FK transferi böyle açıkladı...

Geçtiğimiz iki sezonda Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir, kırmızı siyahlı ekipte tekrar forma giyecek. Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan ve bu sezon içinde takıma tekrar katılan Muhammet, Gaziantep FK'ya transfer oldu. Tecrübeli santrfor için veda mesajı yayınlayan Başakşehir Kulübü, "2019 yılından bu yana futbolcumuz olan Muhammet Demir, Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur. Muhammet Demir'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.