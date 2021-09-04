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Giriş Tarihi: 4.9.2021 14:00

Milli maç hangi kanalda ve bugün saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Elemeleri Cebelitarık Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve şifresiz mi?

Milli maç hangi kanalda ve bugün saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Elemeleri Cebelitarık Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve şifresiz mi?

Haydi Türkiye! A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık ile karşılaşacak. 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puanla grup lideri olan Türkiye, Cebelitarık maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Bugün oynanacak olan mücadeleye çok az bir süre kala, Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorusunun yanıtı aranıyor. Edinilen bilgiye göre, Cebelitarık Türkiye maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Cebelitarık Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, Milli maçın canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçına çıkıyor. Rakip, bu sefer Cebelitarık! Oynadığı 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Ay-Yıldızlılar, grubun en zayıf takımı gösterilen Cebelitarık'ı geçerek puanını 11 yapmak istiyor. Bugün oynanacak olan Milli maç, ekranları başındaki milyonlar tarafından canlı izlenecek. Bu noktada, Cebelitarık Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Edinilen bilgiye göre, Cebelitarık Türkiye maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı, Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Peki, Cebelitarık Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Milli maç canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

CEBELİTARIK-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Cebelitarık: Coeling, Sergeant, Chipolina, Wiseman, Bosio, Brito, Ronan, Torilla, Annesley, Valarino, Barr

Türkiye: Altay (Uğurcan), Zeki, Merih, Kaan, Mert Müldür, Okay, Cengiz, Yusuf, Orkun, Kerem, Enes

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cebelitarık ile Türkiye arasında oynanacak olan mücadele, bu akşam Viktoria Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Milli maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz olacak.

Cebelitarık-Türkiye maçını Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, Cebelitarık maçı öncesinde grupta 1. sırada yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu şu şekilde;

  1. Türkiye - 10 puan
  2. Hollanda - 7 puan
  3. Karadağ - 7 puan
  4. Norveç - 7 puan
  5. Letonya - 4 puan
  6. Cebelitarık - 0 puan

ŞENOL GÜNEŞ, A MİLLİ TAKIM'LA 81. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 81. karşılaşmasına çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 57'si resmi, 23'ü özel, toplam 80 maç oynarken, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 123 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.

- GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 58. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 57 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 57 resmi maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 14'ünde de eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 99 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.

- ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

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Milli maç hangi kanalda ve bugün saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Elemeleri Cebelitarık Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve şifresiz mi?
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