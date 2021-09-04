Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçına çıkıyor. Rakip, bu sefer Cebelitarık! Oynadığı 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Ay-Yıldızlılar, grubun en zayıf takımı gösterilen Cebelitarık'ı geçerek puanını 11 yapmak istiyor. Bugün oynanacak olan Milli maç, ekranları başındaki milyonlar tarafından canlı izlenecek. Bu noktada, Cebelitarık Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Edinilen bilgiye göre, Cebelitarık Türkiye maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı, Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Peki, Cebelitarık Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Milli maç canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler