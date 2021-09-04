Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçına çıkıyor. Rakip, bu sefer Cebelitarık! Oynadığı 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Ay-Yıldızlılar, grubun en zayıf takımı gösterilen Cebelitarık'ı geçerek puanını 11 yapmak istiyor. Bugün oynanacak olan Milli maç, ekranları başındaki milyonlar tarafından canlı izlenecek. Bu noktada, Cebelitarık Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, Cebelitarık Türkiye maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı, Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Peki, Cebelitarık Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte, Milli maç canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler
CEBELİTARIK-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER
Cebelitarık: Coeling, Sergeant, Chipolina, Wiseman, Bosio, Brito, Ronan, Torilla, Annesley, Valarino, Barr
Türkiye: Altay (Uğurcan), Zeki, Merih, Kaan, Mert Müldür, Okay, Cengiz, Yusuf, Orkun, Kerem, Enes
Cebelitarık ile Türkiye arasında oynanacak olan mücadele, bu akşam Viktoria Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Milli maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz olacak.
Cebelitarık-Türkiye maçını Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek.
Türkiye, Cebelitarık maçı öncesinde grupta 1. sırada yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu şu şekilde;
ŞENOL GÜNEŞ, A MİLLİ TAKIM'LA 81. MAÇINDA
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 81. karşılaşmasına çıkacak.
Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 57'si resmi, 23'ü özel, toplam 80 maç oynarken, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 123 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.
- GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 58. RESMİ MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 57 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 57 resmi maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 14'ünde de eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 99 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.
- ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı.
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.