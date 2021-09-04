Mutluyum motiveyim heyecanlıyım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, dünkü idman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uruguaylı futbolcudan satır başları şöyle: GERÇEKTEN çok mutluyum, olabilecek en iyi şekilde karşılandım. Takıma yardımcı olmak için çok motiveyim. İyi biroyuncu grubumuz var ve kupalar kazanmak istiyorum. TEKLIF geldiğinde Fenerbahçe'nin maçlarını daha yakından takip ettim. Uruguay'da Lugano'dan dolayıFenerbahçe tanınan, büyük bir takım. Çok fazla kaliteli oyuncu var ve yarışmacı bir takım olacağız. LUGANO ile ortak bir futbolcu arkadaşımız aracılığı ile konuştum. Olumlu referans verdi ve benim için iyi bir meydan okuma olacağını düşündüm. UMARIM çok fazla gol atarım. Hem defansif hem de ofansif anlamda takıma yardımcı olmak istiyorum. İnşallah taraftarın beklentisine karşılık veririm. SÜPER Lig'e ve bu büyük takıma gelmekten dolayı mutluyum. Kariyer planımı adım adım yapıyorum.