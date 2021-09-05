Galatasaray kadın futbol takımını duyurmaya hazırlanıyor! Teknik direktörü...

GALATASARAY KADIN FUTBOL TAKIMININ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

"Nurcan Çelik ile teknik direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi milli takımda da oynamış ve çok iyi de bir Galatasaraylıdır. Aynı zamanda ağır hastalıkları ve badireleri atlatmış olan çok güçlü bir kadın. Bu yönüyle de sembol bir isimdir. Aynı şekilde oyuncularla da büyük ölçüde anlaştık. Önümüzdeki hafta lansmanını yapmayı planlıyoruz."

"TAKIMIMIZI HAZIR HALE GETİRDİK"

"Kadın futbol takımımız için sosyal tesislerimizin de inşasına başladık. Tesislerin kullanım hakkı da bizde olacak. Bu konuda da mutabakata vardık. Dişi Aslanlar Kadın Futbol Takımı'nı tam anlamıyla hazırladık. Futbol takımımıza da yoğun bir talep de var. Galatasaray kadın futbol takımı güçlü bir şekilde şampiyonluk hedefiyle geliyor. Kadını önceleyen bir yaklaşımı egemen kılarak bu projemizi de hayata geçireceğiz."