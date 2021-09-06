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Giriş Tarihi: 6.9.2021 14:30 Son Güncelleme: 6.9.2021 14:42

Giresunspor Michal Jan Nalepa ile yollar ayrıldı

İHA
Giresunspor Michal Jan Nalepa ile yollar ayrıldı

Transfer döneminin bitimine kısa süre kala çalışmalarını sürdüren Giresunspor'da bir ayrılık yaşandı. Karadeniz ekibi, kulüple 1 yıllık daha anlaşması bulunan Michal Jan Nalepa ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, Michal Jan Nalepa ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar, Giresunspor ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Nalepa'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında ailemize katılan, kulübümüzün 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde önemli emekleri bulunan Michal Nalepa ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Giresunspor'umuza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.

Türkiye'den gelen tekliflere olumsuz cevap veren Nalepa'nın, ülkesi Polonya'da futbol yaşantısına devam etmek istediği ifade edildi.

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Giresunspor Michal Jan Nalepa ile yollar ayrıldı
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