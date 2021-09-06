İstanbul’da Trabzonspor coşkusu

Trabzonspor'un İstanbul Sütlüce'deki geleneksel kuruluş yıl dönümü etkinlikleri dün büyük bir coşkuyla yapıldı. Gurbetçi Gençler taraftar grubunun düzenlediği "Bir Meşale de Sen Yak" etkinliğinde ilk meşaleyi Başkan Ahmet Ağaoğlu yaktı. Çok sayıda bordo- mavili taraftarın katıldığı etkinlikte gökyüzü meşalelerle bordo-maviye büründü.
ŞAMPIYONLUK MEŞALESI!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "İnşallah bugün (dün) yaktığımız meşale, şampiyonluğun meşalesi olur. İnşallah o sene bu sene olacak" ifadelerini kullandı.