Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 7 Eylül 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Son dönemde altındaki ciddi düşüş piyasaları hareketlendirirken vatandaşlar 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Eylül 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar
ALIŞ: 784,00
SATIŞ: 794,90
ALIŞ: 481,25
SATIŞ: 481,35
ALIŞ: 3.170.00
SATIŞ: 3.221.00
ALIŞ: 3.089,91
SATIŞ: 3.152,47
ALIŞ: 1.568.00
SATIŞ: 1.589.00
ALIŞ: 3.204,00
SATIŞ: 3.252,00
ALIŞ: 435,44
SATIŞ: 452,28
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