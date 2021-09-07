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Giriş Tarihi: 7.9.2021 18:48

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 7 Eylül 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 7 Eylül 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı üzerinden gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ellerindeki değerli metalin alış satış grafiğini merak edenler canlı ve güncel rakamları sorguluyor. Tam bu noktada altın fiyatları ne kadar sorusuna internet üzerinden yanıt aranıyor. 7 Eylül Salı günü gelen fiyat bilgisine göre, gram altın fiyatı 481 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 435 liradan işlem görüyor. İşte 7 Eylül 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ve son bilgiler…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Son dönemde altındaki ciddi düşüş piyasaları hareketlendirirken vatandaşlar 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Eylül 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 784,00

SATIŞ: 794,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 481,25

SATIŞ: 481,35

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.170.00

SATIŞ: 3.221.00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.089,91

SATIŞ: 3.152,47

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.568.00

SATIŞ: 1.589.00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.204,00

SATIŞ: 3.252,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,44

SATIŞ: 452,28

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 7 Eylül 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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