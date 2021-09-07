Ronaldo'dan PSG'ye Şampiyonlar Ligi mesajı! "Yıldızlarla dolu bir takım yetmez"

"YILDIZLAR TOPLULUĞU BİR TAKIM OLMAK YETMEZ"

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamayacağını yorumlayan Ronaldo Nazario DAZN'da konuştu.

Kendini hakkında çekilen 'El Presidente' belgeseli kapsamında bir dizi açıklamalarda bulunan Ronaldo, "Real Madrid'de Los Galacticos gibi yıldızlarla dolu bir dönemde oynadım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için birçok etkenin bir arada olması lazım. Sadece yıldızlar topluluğu bir takım olmak yetmez" ifadelerini kullandı.