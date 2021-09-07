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Giriş Tarihi: 7.9.2021 16:36 Son Güncelleme: 7.9.2021 16:48

Ronaldo'dan PSG'ye Şampiyonlar Ligi mesajı! "Yıldızlarla dolu bir takım yetmez"

Ronaldo’dan PSG’ye Şampiyonlar Ligi mesajı! Yıldızlarla dolu bir takım yetmez

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren PSG'nin hedefi tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmak. Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario, özellikle Lionel Messi transferiyle sükse yapan Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi'nin kazanmasının kolay olmadığını söyledi.

PSG, bu yaz yaptığı transferlerle tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmak istiyor. Ancak Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario'ya göre bunun hiç kolay olmayacağı yönünde...

Tarihinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunmayan PSG, yaz transfer döneminde Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donarrumma ve Georginio Wijnaldum gibi büyük yıldızları kadrosuna kattı.

"YILDIZLAR TOPLULUĞU BİR TAKIM OLMAK YETMEZ"

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamayacağını yorumlayan Ronaldo Nazario DAZN'da konuştu.

Kendini hakkında çekilen 'El Presidente' belgeseli kapsamında bir dizi açıklamalarda bulunan Ronaldo, "Real Madrid'de Los Galacticos gibi yıldızlarla dolu bir dönemde oynadım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için birçok etkenin bir arada olması lazım. Sadece yıldızlar topluluğu bir takım olmak yetmez" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI YOK!

2002-2007 arasında Real Madrid'de forma giyen Ronaldo, bu süre içerisinde 2 La Liga şampiyonluğu yaşamıştı.

Kariyerinde 2 Dünya Kupası ve biresysel olarak da Ballon d'Or kazanan Ronaldo'nun müzesindeki tek eksik kupa Şampiyonlar Ligi.

Efsane futbolcu, Avrupa kariyerinde PSV, Inter, Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi önemli takımların formasını giydi.

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Ronaldo'dan PSG'ye Şampiyonlar Ligi mesajı! "Yıldızlarla dolu bir takım yetmez"
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