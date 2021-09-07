YKS ikinci ek tercih başvuru kılavuzu - tarihleri 2021: YKS 140 puanla ek tercihler ne zaman başlayacak, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

YKS ek tercihler için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda gelen açıklamada üniversitelerdeki ilk yerleştirmeler sona ermiş ve adaylar sonuçlara göre belirlenen tarihlerde kayıtlarını gerçekleştirmeye başlamıştı. Bu kapsamda halen bir okula yerleşememiş adaylar ve 140 baraj puanı ile başvuru yapacak vatandaşlar "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri ve tüm detaylar...

140 PUANLA NE ZAMAN TERCİH YAPILACAK?

Bu yıl üniversite sınavının zorluk derecesinin yüksek olması nedeniyle ikinci bir yerleştirme yapılacağı ve bu yerleştirmelerde baraj puanının 140'a kadar düşürüldüğü kaydedilmişti. Üniversite kayıtlarında sona gelinirken konuyla alakalı açıklamanın kısa zamanda ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.

İşte YKS ek tercih başvuru tarihleri ile ilgili tüm gelişmeler;