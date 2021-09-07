Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ikinci ek tercih başvuru kılavuzu - tarihleri 2021: YKS 140 puanla ek tercihler ne zaman başlayacak, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 09:44

YKS ikinci ek tercih başvuru kılavuzu - tarihleri 2021: YKS 140 puanla ek tercihler ne zaman başlayacak, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

YKS ikinci ek tercih başvuru kılavuzu - tarihleri 2021: YKS 140 puanla ek tercihler ne zaman başlayacak, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

Üniversitelerde ilk yerleştirmelerin ardından şimdi ise gözler ikinci yerleştirmeler için “YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor?” sorularının yanıtına çevrildi. Konuyla ilgili olarak kayıtların sona ermesiyle beraber ÖSYM’den açıklama gelmesi beklenirken konuyla alakalı son açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den gelmişti. Baraj puanının 140 olarak belirlendiği yerleştirmelere açıkta kalan binlerce öğrenci katılım sağlayacak. Buna göre; 2021 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu? İşte Üniversite YKS ek tercih tarihleri ve tüm detaylar...

YKS ek tercihler için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda gelen açıklamada üniversitelerdeki ilk yerleştirmeler sona ermiş ve adaylar sonuçlara göre belirlenen tarihlerde kayıtlarını gerçekleştirmeye başlamıştı. Bu kapsamda halen bir okula yerleşememiş adaylar ve 140 baraj puanı ile başvuru yapacak vatandaşlar "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri ve tüm detaylar...

140 PUANLA NE ZAMAN TERCİH YAPILACAK?

Bu yıl üniversite sınavının zorluk derecesinin yüksek olması nedeniyle ikinci bir yerleştirme yapılacağı ve bu yerleştirmelerde baraj puanının 140'a kadar düşürüldüğü kaydedilmişti. Üniversite kayıtlarında sona gelinirken konuyla alakalı açıklamanın kısa zamanda ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.

İşte YKS ek tercih başvuru tarihleri ile ilgili tüm gelişmeler;

YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.

% 32 BARAJI GEÇEMEDİ

2021 YKS'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32'si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) baraj puan 150'yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal puan türünde 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi.

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YKS ikinci ek tercih başvuru kılavuzu - tarihleri 2021: YKS 140 puanla ek tercihler ne zaman başlayacak, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu?
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