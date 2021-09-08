Müge Anlı’daki Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Palu Ailesi olayı nedir, davasında son durum ne?

"KENDİSİ DAHİL HERKESE İSPİRTO İÇİRDİ"

Hakkında usulsüz ölü gömme gerekçesiyle dava açılan Havva Palu duruşma sırası yaptığı savunmasında, "Bu duruma beni düşüren kardeşlerim Y.Ş. E.T. ile yeğenlerim E.T. ve E.T.'dir. Bizim üzerimize cinleri musallat ettiler. Bunun üzerine Tuncer Ustael bize yardım için yanımıza geldi. 2008 yılından sonra birlikte kalmaya başladık

Kardeşlerim bize korku verdiler, "Sizi öldürürüz, bizim adamlarımız var" dediler. Tuncer'de bize, "Dua edin bunların yalanı ortaya çıksın" dedi ama biz dua edemedik. Cinlerin bize musallat olmalarını engellemek için kendisi dahil herkese ispirto içirdi. Melike ispirto içince başı döndü. Tuncer, Melike'nin öldüğünü söyledi.Bunların olduğu sırada M.G.'nin evinde kalıyorduk. Tuncer Melike'yi aldı götürdü bilmiyorum Melike benim torunum onu ben gömmedim. Meryem'de kızım oda gitti. İkisinin de geleceğini düşünüyorum. Allah istedikten sonra ölü dirilir gelir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.