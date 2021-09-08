Video Yaşam Müge Anlı'dan son dakika Palu Ailesi dehşeti açıklaması! Enişte Tuncer Ustael'in cezası belli oldu

Müge Anlı'dan son dakika Palu Ailesi dehşeti açıklaması! Enişte Tuncer Ustael'in cezası belli oldu

Müge Anlı'dan son dakika Palu Ailesi dehşeti açıklaması! Enişte Tuncer Ustael'in cezası belli oldu
08.09.2021 | 11:40

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Palu Ailesi dehşetinden son dakika haberleri! Müge Anlı, canlı yayında; Palu Ailesi davasında enişte Tuncer Ustael'e verilen cezayı duyurdu... Palu Ailesi dehşetinde karar duruşmasında ceza yağdı...

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