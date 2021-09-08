Müge Anlı'dan son dakika Palu Ailesi dehşeti açıklaması! Enişte Tuncer Ustael'in cezası belli oldu
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Palu Ailesi dehşetinden son dakika haberleri! Müge Anlı, canlı yayında; Palu Ailesi davasında enişte Tuncer Ustael'e verilen cezayı duyurdu... Palu Ailesi dehşetinde karar duruşmasında ceza yağdı...