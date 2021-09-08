Son dakika: Beşiktaş yıldızları bedavaya aldı! Avrupa kulüpleri Teixeira, Batshuayi ve Pjanic transferlerine şaşkın...

Ayrıca 22 yaşındaki Montero transferi ile de savunmada alternatif yarattı. A Milli Takım'ın file bekçisi Mert Günok, sol beki Umut Meraş ve forveti Kenan Karaman'ın yanı sıra geçen sezon Alanyaspor ile ligin en iyilerinden olan Salih Uçan'ı da bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Schalke'den 20 yaşındaki Can Bozdoğan ise geleceğe yönelik hamle oldu.