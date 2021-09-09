Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Berisha ayağını tozuyla ilk 11’de! Pereira notunu verdi....

Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında yeni transfer Mergim Berisha sarılacivertli formayı ilk kez giyecek. Enner Valencia'nın, Ekvador Milli Takımı'ndan geç dönecek olması nedeniyle bu mücadelede forma giymesi şüpheli görünürken, teknik direktör Pereira'nın imdadına yeni transfer Berisha yetişti.
Fenerbahçe'de sadece 3 idmana çıkmasına rağmen RB Salzburg'da sezon öncesi kampına katıldığı için hazır bir görüntü çizen Alman golcüyü Sivasspor maçında oynatmaya karar veren Pereira, diğer transferler için ise kararsız.
Sakatlığı geçen Pelkas'ın dönüşü de özellikle hücum hattındaki alternatifleri artırmış durumda...
GÜRCAN BİLGİÇ'TEN BERİSHA YORUMU! 'DESTEK ŞART...'
'Fenerbahçe taraftarı 4 yeni transferini görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Yönetimin gençlik operasyonu seyircinin de onayını aldı. Elbette oturan, devamlılığı olan takımın bozulması sıkıntılar yaratacaktır.
Valencia da Ferdi de son maçların kahramanıydı. Şimdi gözler Berisha'nın üzerinde olacak. Ama görev Mesut Özil'de... Çünkü genç oyuncular ilk maçlarında Sivas gibi sert bir rakiple oynayacaklar ve bu ortaya problemler çıkartacaktır.
Bunları çözecek olan Gustavo, Sosa ve Mesut gibi tecrübeli ayaklar. Sonuçta coşkulu oyun ile devam ederlerse takımın dinamizmi taktiğin önüne geçip F.Bahçe'ye golleri ve puanları getirir.'