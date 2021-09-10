Son dakika: Galatasaray’ın genç yıldızına Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza’dan destek mesajı

Bu sezon kas yaralanması nedeniyle üç maç kaçıran futbolcu, geçtiğimiz sezon da üç ayrı sakatlık nedeniyle 5 maçta görev yapamamıştı.

YENİ TRANSFER ASSUNÇAO'NUN MAAŞI DA BELLİ OLDU!

Menajer Ahmet Bulut'un Galatasaray'a getirdiği yeni transfer Gustavo Assunçao için sarı-kırmızılı takımın kasasından düşük bir kiralama bedeli çıkacak; 21 yaşındaki Brezilyalı ön libero için kulübü Famalicao'ya 100 bin Euro ödenecek.

Assunçao'ya da 450 bin Euro garanti ücret verilecek. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise Aslan, 3.5 milyon Euro'yu kasasından çıkaracak.