Altın fiyatları anlık takip ekranı: 11 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler... Geçtiğimiz haftayı çok ciddi bir hareketlilik yaşamadan kapatan altın fiyatları yeni haftada izleyeceği yönle merak ediliyor. Son dönemde fiyatlarda ciddi bir değişim söz konusu olmamakla beraber bu yönde yatırım yapacak vatandaşlar "11 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri...