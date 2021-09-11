Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları anlık takip ekranı: 11 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.9.2021 07:33 Son Güncelleme: 11.9.2021 07:35

Altın fiyatları anlık takip ekranı: 11 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları anlık takip ekranı: 11 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sabah saatleriyle beraber gündeme gelen diğer bir konu ise altın fiyatları oldu. Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 485 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 790 TL’lik alış fiyatıyla yüzde 0.12’lik bir yükseliş yaşadı. Anlık takibi yapmak isteyen vatandaşlar “11 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte serbest piyasalardan gelen canlı ve güncel altın fiyatları...

Son dakika haberler... Geçtiğimiz haftayı çok ciddi bir hareketlilik yaşamadan kapatan altın fiyatları yeni haftada izleyeceği yönle merak ediliyor. Son dönemde fiyatlarda ciddi bir değişim söz konusu olmamakla beraber bu yönde yatırım yapacak vatandaşlar "11 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 792,00

SATIŞ: 805,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,31

SATIŞ: 487,38

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.201,00

SATIŞ: 3.265,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.107,08

SATIŞ: 3.169,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.584,00

SATIŞ: 1.611,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.220,00

SATIŞ: 3.269,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,64

SATIŞ: 456,71

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 10 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Potaya giren isimler...
Son dakika: Bakan Koca 10 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında sonra durum
SON DAKİKA! Benjamin Mendy hapis yatacak! Tecavüz suçlaması sonrası ortalık karışmıştı...
Son dakika | Ekrem İmamoğlu'na tepki: Hastaneye bütçe yok boğaza nazır lojmana var
Son dakika | MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
Seda Sayan’dan Seren Serengil için zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü!
Noter işlemleri için yeni sistem geliyor! Ankara'da pilot uygulama başladı
YKS ek tercihler/yerleştirmeler ne zaman yapılacak? 2021 YKS ek tercihler için ÖSYM'den açıklama geldi mi, son durum ne?
Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Başörtüsü' benzetmesi ortaya çıktı: Bir metrekarelik bez parçası
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları anlık takip ekranı: 11 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA