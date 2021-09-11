Altın fiyatları anlık takip ekranı: 11 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler... Geçtiğimiz haftayı çok ciddi bir hareketlilik yaşamadan kapatan altın fiyatları yeni haftada izleyeceği yönle merak ediliyor. Son dönemde fiyatlarda ciddi bir değişim söz konusu olmamakla beraber bu yönde yatırım yapacak vatandaşlar "11 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 792,00
SATIŞ: 805,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 487,31
SATIŞ: 487,38
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.201,00
SATIŞ: 3.265,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.107,08
SATIŞ: 3.169,98
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.584,00
SATIŞ: 1.611,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.220,00
SATIŞ: 3.269,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 439,64
SATIŞ: 456,71
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