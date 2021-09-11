Bu fırtına dinmez

Lider Trabzonspor’da milli arada takım daha da iyi duruma geldi. Sakatlar iyileşirken, milli takımlarına gidenler de hem sağlam hem de moralli döndü
Sezona üçte üç yaparak başlayan ve 51 hafta sonra liderlik koltuğunaoturan Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi moral ve motivasyon üst seviyede. Milli arada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sakat oyuncular iyileşirken, takımın da taktik idmanlarına ağırlık verildi. İşte G.Saray maçı öncesinde bordo-mavililerin durumu: 1- Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür,Dorukhan, Peres veGervinho milli arada hazır hale gelirken, Trondsen ve Djaniny'nin durumu belirsizliğini koruyor. Ayrıca milli takımlara giden UğurcanÇakır, Hamsik, Bakasetas ve Cornelius da sıkıntısız bir şekilde Trabzon'a döndü. 2- Yunanistan'ın Kosova ile oynadığı maçta asist yapan, İsveç'i 2-1 devirdikleri karşılaşmadaise ağları sarsan Bakasetas, formu ile de teknik heyetin yüzünü güldürdü. Hamsik, Slovakya ile iki maça çıkarken Corneliusise Danimarka'nın İsrail'i 5-0mağlup ettiği maçta filelerihavalandırdı. 3- Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Galatasaray karşısındaki en büyük silahı ise şüphesiz ligin ilk üç maçında da gol atan Nwakaeme olacak. Nijeryalı oyuncu performansı ile de Karadeniz ekibinin elini güçlendiriyor. İdmanlardaneşeli tavırları ile takıma enerjiveren 32 yaşındaki oyuncu, hücumyükünü de omuzlayacak.
ŞAMPİYON SPORCULARDAN ZİYARET
Bordo-mavili takımın dünkü antrenmanında şampiyon sporcular vardı. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan AbdullahÖztürk, bronz madalya alan Ali Öztürkve Nesim Turan, paralimpik sporcu Süleyman Vural ve antrenörleri Burak Ulusoy takımı ziyaret etti. Hatıra fotoğrafı çektirip sohbet edilirken teknik direktör Abdullah Avcı, millilere forma hediye etti.