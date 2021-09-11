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Giriş Tarihi: 11.9.2021

Bu fırtına dinmez

YUNUS EMRE SEL
Bu fırtına dinmez

Lider Trabzonspor’da milli arada takım daha da iyi duruma geldi. Sakatlar iyileşirken, milli takımlarına gidenler de hem sağlam hem de moralli döndü

Sezona üçte üç yaparak başlayan ve 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi moral ve motivasyon üst seviyede. Milli arada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sakat oyuncular iyileşirken, takımın da taktik idmanlarına ağırlık verildi.
İşte G.Saray maçı öncesinde bordo- mavililerin durumu:
1- Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Dorukhan, Peres ve Gervinho milli arada hazır hale gelirken, Trondsen ve Djaniny'nin durumu belirsizliğini koruyor. Ayrıca milli takımlara giden Uğurcan Çakır, Hamsik, Bakasetas ve Cornelius da sıkıntısız bir şekilde Trabzon'a döndü.
2- Yunanistan'ın Kosova ile oynadığı maçta asist yapan, İsveç'i 2-1 devirdikleri karşılaşmada ise ağları sarsan Bakasetas, formu ile de teknik heyetin yüzünü güldürdü. Hamsik, Slovakya ile iki maça çıkarken Cornelius ise Danimarka'nın İsrail'i 5-0 mağlup ettiği maçta fileleri havalandırdı.
3- Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Galatasaray karşısındaki en büyük silahı ise şüphesiz ligin ilk üç maçında da gol atan Nwakaeme olacak. Nijeryalı oyuncu performansı ile de Karadeniz ekibinin elini güçlendiriyor. İdmanlarda neşeli tavırları ile takıma enerji veren 32 yaşındaki oyuncu, hücum yükünü de omuzlayacak.

ŞAMPİYON SPORCULARDAN ZİYARET
Bordo-mavili takımın dünkü antrenmanında şampiyon sporcular vardı. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, bronz madalya alan Ali Öztürk ve Nesim Turan, paralimpik sporcu Süleyman Vural ve antrenörleri Burak Ulusoy takımı ziyaret etti. Hatıra fotoğrafı çektirip sohbet edilirken teknik direktör Abdullah Avcı, millilere forma hediye etti.

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