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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Abdülkadir yıkıldı

Abdülkadir yıkıldı
Maçın 33. dakikasında 2-0 geriye düşen Trabzonspor'da flaş değişiklikler yaşandı. Tabela 39. dakikayı gösterdiğinde Abdullah Avcı, gollerde hatası olan Abdülkadir Ömür ve İsmail Köybaşı'nı kenara çekip yerlerine Trondsen ve Yusuf Sarı'yı oyuna aldı. Sahaya giren bir taraftar, Abdülkadir'e formasını atarak, "Düzgün oyna" derken, kulübeye geçen 22 yaşındaki futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı. Trabzonspor formasıyla 100. Süper Lig maçını oynayan genç oyuncuyu, G.Saray'dan Taylan ve takım arkadaşları teselli etti.

UĞURCAN DESTEK VERDİ
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Abdülkadir'e destek verdi. Başarılı kaleci, "Bu formayı giyen her oyuncu değerli ve özel. Doğru bulmuyorum. Taraftara alkışlamaları için hareket de yaptım. Oluyor. Bir sonraki maçta elinden gelenin en iyisini yapacaktır" dedi.

Dk. 24
Galatasaray ceza sahası içinde Cornelius'un şutu, sarı-kırmızılı oyuncu Nelsson'un eline çarptı. Oyuncuların itirazlarına rağmen hakem Ali Palabıyık bu pozisyonu es geçerken, VAR'daki Cüneyt Çakır'dan da herhangi bir ses çıkmadı.

Dk. 44
Trabzonlu futbolcular, G.Saray ceza sahasında Trondsen ile girdiği pozisyonda topun Luyindama'nın eline geldiğini ve penaltı olması gerektiğini savundu. Ancak devam kararı verildi.

Dk. 35
Sarı-kırmızılı takımın Rumen oyuncusu Morutan, orta sahada bir ikili mücadele sırasında Hamsik'in yüzüne dirsek attı. Trabzonspor'un yıldızı kart beklerken, hakem 'devam' dedi.

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Abdülkadir yıkıldı
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