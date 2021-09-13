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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Terim’e izin yok

Terim’e izin yok

Galatasaray Başkanı Elmas’tan Milli Takım çıkışı

Cezasına rağmen Trabzon'a giderek takıma destek veren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, havaalanında açıklamalarda bulundu. Milli Takım'da Şenol Güneş'in gitmesinin ardından Fatih Terim'e teklif gelmesi durumunda düşüncesi sorulan Elmas, "Uzun vadeli bir plan yaptık hocamızla beraber. G.Saray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye izin vermeyiz. Hocamızın da kabul edeceğini sanmam" dedi. Elmas, lig hakkında: "Uzun vadeli hamleler yapıyoruz. Bir hikâye yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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Terim’e izin yok
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