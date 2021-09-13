Terim’e izin yok

Cezasına rağmen Trabzon'a giderek takıma destek veren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, havaalanında açıklamalarda bulundu. Milli Takım'da Şenol Güneş'in gitmesinin ardından Fatih Terim'e teklif gelmesi durumunda düşüncesi sorulan Elmas, "Uzun vadeli bir planyaptık hocamızla beraber.G.Saray'ın geleceğineetki edecek bir takımkuruyoruz. Dolayısıylaböyle bir şeye izin vermeyiz.Hocamızın dakabul edeceğini sanmam" dedi. Elmas, lig hakkında: "Uzun vadelihamleler yapıyoruz. Birhikâye yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.