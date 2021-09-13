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Giriş Tarihi: 13.9.2021 08:57 Son Güncelleme: 13.9.2021 08:58

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçına gelemedi

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçına gelemedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kızının evde bir kaza geçirmesi sebebiyle Galatasaray maçında yer alamadığı öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Ağaoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Galatasaray maçı öncesi kötü bir haber geldi. Başkanın kızının evinde bir kaza yaşadığı öğrenildi. Ağaoğlu'nun da bu sebeple maça gelemediği kaydedildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Ağaoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ANDERS TRONDSEN SEDYEYLE ÇIKTI
Bu arada geçen yıl ağır sakatlığı nedeniyle bütün bir sezonu kaçıran Anders Trondsen dün yine şanssızlık yaşadı. Karşılaşmanın 39. dakikasında İsmail Köybaşı'nın yerine oyuna dahil olan Norveçli futbolcu, 54. dakikada kendini yere bıraktı.

Sedyeyle saha kenarına gelen Trondsen'in yerine Denswill girdi. 26 yaşındaki futbolcunun net durumunun bugün yapılacak detaylı kontrollerden sonra belli olacağı bildirildi.

TRİBÜNDE FIRTINA VAR

Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar, dün takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamına yakınını dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolcuları tribüne çağırdı.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçına gelemedi
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