ANDERS TRONDSEN SEDYEYLE ÇIKTI

Bu arada geçen yıl ağır sakatlığı nedeniyle bütün bir sezonu kaçıran Anders Trondsen dün yine şanssızlık yaşadı. Karşılaşmanın 39. dakikasında İsmail Köybaşı'nın yerine oyuna dahil olan Norveçli futbolcu, 54. dakikada kendini yere bıraktı.