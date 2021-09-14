"Aşı randevusu nasıl alınır ve işlemler nereden yapılır?" sorusunun yanıtı, henüz aşı olmayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülkemizde vatandaşların tercihlerine göre; Sinovac ya da Biontech aşıları uygulanırken hem telefondan hem SMS ile hem de e-Devlet ekranı ile aşı randevusu alınabiliyor. Peki; aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? İşte Sinovac ve Biontech Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı ve bilgiler.