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Giriş Tarihi: 14.9.2021 08:29 Son Güncelleme: 14.9.2021 08:29

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi! O ilçelerde yaşayanlar dikkat!

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi! O ilçelerde yaşayanlar dikkat!

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 14 Eylül 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da 14 Eylül Salı günü 3 ilçede su kesintisi var. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 14 Eylül 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 14 Eylül İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 14 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi

İSKİ SU KESİNTİSİ 14 EYLÜL 2021

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Eylül 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Kesinti olacak ilçeler ise şöyle:

-Ümraniye: Tüm mahalleler.

-Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.

-Ataşehir: Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2021 03:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2021 20:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Gülbahar Mah,Mecidiyeköy Mah,Esentepe Mah,Fulya Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Levent-Mecidiyeköy 400Lük İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 14.09.2021 05:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi! O ilçelerde yaşayanlar dikkat!
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