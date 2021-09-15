Son dakika: Yılın oyuncusu itirafı! Fatih Terim’den flaş Vedat Muriqi sözleri...

Taraftarlarına bu maçta güvendiğini belirten Fatih Terim, "Perşembe günü bizim en önemli güçlerimizden biri de tribünlerdeki taraftarlarımız olacak. Mart 2020'den bu yana onlarla ilk kez statta bir araya geleceğiz. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz onlarla büyük başarılar elde ettik." yorumunu yaptı.

İTALYA'DAKİ ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ KİM?

Fatih Terim, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ile Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu karşılaştırılmasının doğru olmadığını, iki teknik direktörün de her zaman hatırlanacak isimler olduğunu belirtti.

Serie A'daki şampiyonluk favorisine ilişkin Terim, şunları kaydetti:

"İtalyan futbolunun aşığıyım. Şampiyonluk yarışındaki tüm takımların önemli antrenörleri var. Perşembe günkü rakibimiz Lazio, meslektaşım Sarri ile büyük hedeflere ulaşabilir ve pek çok gol atabilir. Jose, kısa süre içinde bir takım üzerinde ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Kariyerinin bininci resmi maçında 100 metreyi ne kadar hızlı koşabildiğini de gösterdi. Şampiyonluk mu? Juventus'un geri döneceğine inanıyorum. Sevgili arkadaşım Luciano (Spalletti), Napoli'nin de çok güçlü olduğunu ortaya koydu. Inter ve Milan, hep oradalar. Serie A, en çok şampiyonluk adayının olduğu lig."

"BAZEN İLTİFATLAR, KUPALARA GÖRE DAHA ÇOK ANLAM TAŞIR"

Son 20 yılda Galatasaray'da ve A Milli Takım'da görev aldığını anımsatan Terim, "Ben Galatasaray taraftarıyım. Bu kulübün kapısından ilk kez 1974'te girdim, 11 yıl top oynadım ve kaptanlık yaptım. Kulübün en eski üyelerinden biriyim. Bu dönemde Avrupa'dan hem kulüp hem milli takım düzeyinde pek çok teklif aldım. Ekonomik bakımdan her zaman iyi teklifler sunuldu. Ama sonunda Galatasaray ve Türkiye'ye olan sevgim galip geldi." ifadelerini kullandı.