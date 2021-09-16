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Giriş Tarihi: 16.9.2021 07:39 Son Güncelleme: 16.9.2021 07:39

İOS 15 ne zaman çıkacak, hangi modellere ve telefonlara gelecek? İOS 15 çıkış tarihi belli oldu mu?

İOS 15 ne zaman çıkacak, hangi modellere ve telefonlara gelecek? İOS 15 çıkış tarihi belli oldu mu?

ABD’nin teknoloji devi Apple, dün akşam düzenlediği lansmanda herkesin merak ettiği iPhone 13 modellerini tanıttı. Apple, iPhone 13 ile birlikte iPad Mini ve yeni akıllı saati Apple Watch Series 7'yi tanıttı. Firma, bunun yanı sıra milyonlarca Apple kullanıcısının heyecanla beklediği İOS 15’in çıkış tarihini de duyurdu. Peki, İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 hangi modellere gelecek?

İOS 15 ne zaman çıkacak sorusu milyonların gündeminde yer alıyordu. Dün yapılan Apple lansmanı ile birlikte bu soru cevap buldu. Apple, tanıttığı yeni modellerle birlikte İOS 15 çıkış tarihini de duyurdu. Peki, İOS 15 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek?

Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 15'in yayınlanacağı tarihi de duyurdu.

"iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, "20 Eylül'de sizinle" bilgisi paylaşıldı.

iOS 15'İN UYUMLU OLDUĞU AYGITLAR

Apple, iOS 15'in uyumlu olduğu aygıtları şöyle açıkladı:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

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İOS 15 ne zaman çıkacak, hangi modellere ve telefonlara gelecek? İOS 15 çıkış tarihi belli oldu mu?
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