Yetkin Dikinciler bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İshak Reis karakterini canlandıracak. Dizinin hayranları, Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında, kaç doğumlu ve aslen nereli gibi sorulara yanıt ararken, filmleri ve dizileri de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte ünlü ismin hayatı ve yer aldığı yapımlar.

BARBAROSLAR İSHAK REİS KİMDİR?

İshak Reis, Türk denizciliğinin gelişmesine katkı sağlayan Barbaros kardeşlerin en büyüğüdür. Tarihe damga vurmuş zaferlere imza atan Türk denizcileri arasında adı anılmaktadır. Akdeniz'de Türk denizciliğini geliştiren İshak Reis, Hızır Reis ve Oruç Reis, Osmanlı İmparatorluğu adına Kuzey Afrika'da toprak elde etmiştir. İspanyollar'a karşı savaşarak Cezayir'i denetim altına almışlardır. İspanyollar'ın Araplarla birleşerek Cezayir'i geri almak üzere saldırdığı esnada İshak Reis Oruç Reis'le birlikte öldürülmüştür.