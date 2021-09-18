Abdullah Avcı’dan sol bek rotasyonu! Kasımpaşa maçında...

Trabzonspor'un sezon başından beri en dertli olduğu mevki olan sol bek için Stefano Denswil öne çıktı. Geçen hafta Galatasaray maçının ikinci yarısında İsmail Köybaşı'nın yerine oyuna giren ve 36 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu performansıyla göz doldurmuştu.

Güçlü fiziğiyle kanadını iyi kapatan ve hücuma çıkışları ile de dikkat çeken Denswil'in iyi oyunu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini rahatlattı. Sezon başından beri bu mevkide Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'in yanı sıra İsmail Köybaşı ve Anders Trondsen'i de kullanan ancak verim alamayan Avcı, bugün Kasımpaşa karşısında Denswil ile maça başlayacak.