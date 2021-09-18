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Giriş Tarihi: 18.9.2021 12:08 Son Güncelleme: 18.9.2021 12:34

Abdullah Avcı'dan sol bek rotasyonu! Kasımpaşa maçında...

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı’dan sol bek rotasyonu! Kasımpaşa maçında...

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sol bek bölgesinde rotasyona gidiyor. Geçen hafta Galatasaray maçında İsmail Köybaşı’nın yerine ikinci yarıda sol bekte forma giyen ve beğenilen Stefano Denswil Kasımpaşa karşısında 11’de çıkacak.

Trabzonspor'un sezon başından beri en dertli olduğu mevki olan sol bek için Stefano Denswil öne çıktı. Geçen hafta Galatasaray maçının ikinci yarısında İsmail Köybaşı'nın yerine oyuna giren ve 36 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu performansıyla göz doldurmuştu.

Güçlü fiziğiyle kanadını iyi kapatan ve hücuma çıkışları ile de dikkat çeken Denswil'in iyi oyunu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini rahatlattı. Sezon başından beri bu mevkide Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'in yanı sıra İsmail Köybaşı ve Anders Trondsen'i de kullanan ancak verim alamayan Avcı, bugün Kasımpaşa karşısında Denswil ile maça başlayacak.

Sakatlıkları bulunan Djaniny, Trondsen ve Yunus Mallı oynamayacak. İyileşen Gervinho kadroya alınırken, Dorukhan da ilk kez maç kadrosunda kendisine yer buldu.

ZİRVE PLANLARI

Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, attığı 10 gole karşılık kalesinde sadece 4 gol gören Trabzonspor, Kasımpaşa maçında tüm hesaplarını 3 puan üstüne yapıyor. Bu maçı kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Fırtına, böylece Galatasaray beraberliği ile Beşiktaş'a bıraktığı lig liderliğini de geri almayı planlıyor.

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada ceza sahası içerisinde toplam 24 kez topla buluşan Trabzonspor, bu topların 10 tanesini de gol yapmayı başardı. Trabzonspor'u topla buluşma rakamlarında Giresunspor (22) ve Karagümrük (21) takip etti.

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Abdullah Avcı'dan sol bek rotasyonu! Kasımpaşa maçında...
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