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Giriş Tarihi: 18.9.2021 20:02 Son Güncelleme: 18.9.2021 20:17

Ampute Milli Takımımız Rusya'yı devirdi finale yükseldi

DHA
Ampute Milli Takımımız Rusya’yı devirdi finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımımız, 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde Rusya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekibimiz, Rusya'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milliler, 19 Eylül saat 21.00'de oynanacak finalde, İspanya ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Ampute Futbol Millî Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde karşılaştığı Rusya'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Cracovia Stadyumu'nda oynanan maçta Ay-Yıldızlı ekibin gollerini 21 ve 50+3'üncü dakikada Kemal Güleş, 24 ve 32'nci dakikalarda Rahmi Özcan ile 42'nci dakikada Valerii Sadovski (kendi kalesine) kaydetti. Rusya'nın gollerini ise 14'üncü dakikada Igor Gamaonov, 25+2'nci dakikada Dimitri Udalov'dan attı.



Ampute Futbol Milli Takımı, yarın saat 21.00'de Cracovia Stadyumu'nda oynanacak finalde, yarı finalde ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve T.C. Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tribünden izledi.

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale kalan Milliler, turnuvada D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde ise İrlanda'yı 4-0 yenerek yarı finale kalmıştı.

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Ampute Milli Takımımız Rusya'yı devirdi finale yükseldi
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